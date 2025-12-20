El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, La Algaba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 93% por la mañana y bajando gradualmente a un 85% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubosas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas hasta las últimas horas de la tarde. Sin embargo, hay una probabilidad del 30% de que se produzcan lluvias escasas a partir de las 22:00 horas, lo que podría traer consigo un ligero alivio a la sequedad del ambiente. Durante el día, la probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, pero se incrementa a un 50% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que la noche podría ser más inestable.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h durante la mañana y la tarde, aumentando a 16 km/h en la noche. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas de mayor nubosidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas descenderán a unos 10 grados, lo que podría hacer que la noche sea bastante fría. Los ciudadanos deben estar preparados para un ambiente húmedo y fresco, especialmente si planean salir.

En resumen, el día en La Algaba se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias escasas hacia la noche. Se recomienda precaución ante posibles cambios en el tiempo y vestirse adecuadamente para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.