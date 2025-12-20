El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá la Real según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 20 de diciembre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán características del paisaje, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 8 grados . La humedad relativa se mantendrá elevada, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma.
A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia escasa. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias en la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm en las primeras horas. La probabilidad de lluvia se sitúa en un 75% durante la mañana, aumentando a un 90% entre las 7 y las 13 horas. Esto sugiere que los habitantes de Alcalá la Real deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente llevar paraguas o impermeables si planean salir.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que rondarán entre los 9 y 11 km/h, aunque se prevén rachas más intensas que podrían alcanzar hasta los 31 km/h en las horas centrales del día. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.
Durante la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando mínimos de 3 grados hacia el final del día. La probabilidad de tormentas será baja, con un 10% de posibilidad entre las 13 y las 19 horas, lo que indica que, aunque las lluvias serán frecuentes, no se anticipan tormentas severas.
A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:00, las condiciones seguirán siendo inestables, con cielos cubiertos y una ligera disminución en la intensidad de las lluvias. La visibilidad podría verse afectada por la niebla persistente, especialmente en las horas de la mañana y al anochecer.
En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Los residentes deben estar preparados para condiciones invernales y tomar precauciones al desplazarse, especialmente en las horas de menor visibilidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.
