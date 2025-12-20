El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El 20 de diciembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia escasa. Durante la madrugada, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas del día, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 40%. A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 12 grados .

A lo largo del día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 20 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 28 km/h en las horas centrales del día, lo que podría contribuir a una sensación térmica más baja. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer.

La probabilidad de tormentas se incrementa en la tarde, con un 55% de posibilidad de que se produzcan en las horas cercanas al ocaso, lo que podría traer consigo chubascos más intensos. La tarde se caracterizará por un cielo cubierto, y aunque las lluvias no serán constantes, es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se tiene previsto salir.

El orto se producirá a las 08:33 y el ocaso a las 18:09, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La combinación de la nubosidad y la alta humedad puede dar lugar a un ambiente gris y algo melancólico, típico del invierno en la región.

En resumen, el día en Alcalá de Guadaíra se presentará fresco y nublado, con posibilidades de lluvia ligera y viento moderado. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día invernal, con la posibilidad de cambios repentinos en el tiempo, especialmente en la tarde.

