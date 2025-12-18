El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos este 18 de diciembre de 2025. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mostrarán poco nubosos, con temperaturas que rondarán los 9 grados centígrados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 8 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados entre las 03:00 y las 05:00, alcanzando un mínimo de 6 grados a las 06:00.

La humedad relativa será alta durante toda la jornada, comenzando en un 90% a medianoche y aumentando hasta un 100% en las primeras horas del día. Esta elevada humedad puede dar lugar a la formación de bruma y niebla, especialmente en las horas más frías de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles del municipio.

A partir de las 08:00, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá hasta las 12:00. Durante la tarde, se espera que las nubes altas dominen el cielo, con temperaturas que irán en aumento, alcanzando los 14 grados a las 13:00 y 15 grados entre las 14:00 y las 16:00. La sensación térmica será más agradable a medida que el día avanza, aunque las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, estabilizándose en torno a los 12 grados a las 19:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 17 km/h a las 06:00. Sin embargo, el viento será suave en general, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los habitantes de El Viso del Alcor disfruten de un día sin interrupciones climáticas, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de niebla en las primeras horas.

En resumen, el 18 de diciembre se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta humedad, pero sin riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.