El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El 18 de diciembre de 2025, Utrera se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo del día se presenten algunas nubes altas. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura rondará los 9 grados , con una humedad relativa alta del 91%, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde.

El cielo se mantendrá poco nuboso en las primeras horas, con un cambio gradual hacia un estado más nublado, pero sin llegar a ser muy nuboso. La visibilidad será buena, ya que no se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente claro y agradable. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Utrera podrán realizar sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con una velocidad que oscilará entre los 4 y 10 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Este viento moderado contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de la humedad.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender lentamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las últimas horas del día. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, alcanzando el 85% al caer la noche. Sin embargo, no se anticipan cambios drásticos en las condiciones meteorológicas, lo que sugiere que la noche será tranquila y sin sorpresas.

El ocaso se producirá a las 18:08, marcando el final de un día que, aunque fresco, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de actividades al aire libre. Los ciudadanos de Utrera podrán aprovechar el buen tiempo para pasear, realizar deporte o simplemente disfrutar de la belleza del entorno natural. En resumen, el 18 de diciembre se presenta como un día ideal para disfrutar de la ciudad, con un tiempo mayormente favorable y sin la amenaza de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.