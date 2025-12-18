El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El 18 de diciembre de 2025, Úbeda se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte del día, aunque se espera un aumento en la nubosidad hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 11 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. A primera hora, se registrarán temperaturas de 6 grados, que descenderán a 4 grados en las horas más frías, antes de repuntar a 11 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en la madrugada. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 63% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los habitantes de Úbeda podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, se espera un incremento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el cielo, aunque sin afectar la visibilidad ni provocar precipitaciones.

La salida del sol está programada para las 08:24, mientras que el ocaso será a las 17:56, lo que proporciona un día relativamente corto en términos de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Úbeda para el 18 de diciembre de 2025 será mayormente despejado, con temperaturas frescas y un viento moderado. La ausencia de precipitaciones y la alta humedad en las primeras horas del día son aspectos a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.