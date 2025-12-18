El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El 18 de diciembre de 2025, Tomares se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 11 grados en la tarde, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para las actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo se irá cubriendo gradualmente, pasando de un estado despejado a poco nuboso y finalmente a nuboso en las horas de la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Tomares pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 100% en la mañana, lo que podría generar una sensación de frescura. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en torno al 80% por la tarde, lo que hará que el ambiente sea más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y del norte, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. A pesar de que el viento será moderado, no se esperan condiciones adversas que puedan afectar las actividades diarias.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y en Tomares, el sol saldrá a las 08:32, brindando una luz suave que iluminará el paisaje. Por la tarde, el ocaso se producirá a las 18:08, marcando el final de un día que, aunque fresco, será ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tomares para el 18 de diciembre de 2025 se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad sin riesgo de lluvia, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de la comunidad, aprovechando las condiciones favorables que ofrece el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.