El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El 18 de diciembre de 2025, San Juan de Aznalfarache experimentará un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:32. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el cielo se torne poco nuboso, especialmente en las horas centrales, antes de que se cubra con nubes altas hacia la tarde y la noche.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 6 y 17 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 6 grados a las 06:00, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 17 grados a las 16:00. Esta variación térmica sugiere un día agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en la madrugada. A medida que avance el día, la humedad disminuirá, situándose en torno al 64% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con el viento.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 18 km/h en las horas más activas del día. La dirección del viento variará, predominando del noreste y norte, lo que puede contribuir a una sensación de frescura en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

En resumen, el 18 de diciembre de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo claro, temperaturas moderadas y un viento suave hará que sea un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.