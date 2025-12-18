El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre
El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo se mantendrá despejado, con una temperatura inicial de 9 grados , que descenderá a 8 grados a la 1:00 a.m. y alcanzará los 7 grados entre las 2:00 y las 4:00 a.m. La humedad relativa será alta, rondando el 95% al inicio del día y alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intenso.
A medida que avanza la mañana, la temperatura comenzará a aumentar lentamente, alcanzando los 9 grados a las 10:00 a.m. y subiendo a 11 grados para el mediodía. Sin embargo, la visibilidad podría verse afectada por la bruma que se espera a partir de la 1:00 p.m., lo que podría dificultar la percepción de distancias en la carretera y en actividades al aire libre. La bruma persistirá hasta las 3:00 p.m., cuando el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones a lo largo del día.
El viento será ligero, predominando del noreste con velocidades que oscilarán entre 1 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza la tarde. A las 2:00 p.m., se espera que la velocidad del viento alcance los 7 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo ante la sensación de frío. Sin embargo, a medida que el día se acerca a su fin, el viento disminuirá nuevamente, con velocidades de 3 a 5 km/h en la tarde y noche.
La temperatura alcanzará su punto máximo de 17 grados a las 4:00 p.m., antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche. A las 6:00 p.m., se espera que la temperatura baje a 15 grados, y para las 8:00 p.m., se situará en torno a los 12 grados. La humedad relativa también comenzará a aumentar, alcanzando el 89% hacia el final del día, lo que podría generar una sensación de frescura.
El ocaso se producirá a las 6:08 p.m., marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, con cielos parcialmente nublados y temperaturas que continuarán descendiendo. En resumen, el día se caracterizará por un tiempo fresco y brumoso, ideal para disfrutar de actividades en interiores y prepararse para el frío de la noche.
