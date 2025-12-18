El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Puente Genil según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 18 de diciembre de 2025, Puente Genil se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para abrigarse antes de salir. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.
La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 94%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a medida que el día progresa, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 56% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre. Este viento suave y constante puede ofrecer un alivio agradable en las horas más cálidas del día.
No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Puente Genil podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza.
A medida que el sol se ponga a las 18:03, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la noche. La combinación de cielos despejados y temperaturas frescas hará que la noche sea ideal para disfrutar de una velada al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para mayor comodidad.
En resumen, el 18 de diciembre en Puente Genil se presenta como un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables durante el día y un ambiente tranquilo, perfecto para disfrutar de las actividades invernales sin preocuparse por la lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.
