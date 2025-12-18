El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El 18 de diciembre de 2025, Priego de Córdoba se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque a lo largo del día se espera la aparición de nubes altas. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 5 grados , proporcionando un ambiente fresco que invitará a abrigarse. A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará un máximo de 13 grados en las horas centrales del día, ofreciendo un respiro del frío matutino.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 69% en la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 8 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Este viento suave y constante contribuirá a la dispersión de las nubes altas, permitiendo que el sol brille con fuerza durante gran parte del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día. Esto significa que los habitantes de Priego de Córdoba podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas descienden nuevamente.

El orto se producirá a las 08:25, marcando el inicio de un día que promete ser agradable, mientras que el ocaso tendrá lugar a las 18:01, ofreciendo una tarde que se alargará con luz natural. En resumen, el 18 de diciembre será un día caracterizado por un tiempo fresco y mayormente despejado, perfecto para disfrutar de la belleza de Priego de Córdoba en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.