El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 7 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá en ligero ascenso, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se espera que se mantenga en torno al 66% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 21 km/h en las horas más activas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre, especialmente durante las primeras horas del día y al caer la noche.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Pozoblanco podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del cielo, ya que las nubes altas podrían dar lugar a un atardecer pintoresco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 7 grados hacia el final del día. La visibilidad será buena, aunque la bruma podría aparecer en las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar ligeramente la visibilidad en algunos puntos de la localidad.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente ante las bajas temperaturas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.