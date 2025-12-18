El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Palma del Río se despertará con un ambiente mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La temperatura matutina rondará los 8 grados , descendiendo ligeramente a 6 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A lo largo de la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (88%), irá disminuyendo gradualmente, estabilizándose en torno al 64% por la tarde. Esto sugiere un ambiente más seco y cómodo a medida que el día avanza.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h. Sin embargo, a medida que el día progrese, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más altas.

La visibilidad será buena a lo largo del día, aunque en las primeras horas de la mañana podría haber algo de bruma, lo que es habitual en esta época del año. Sin embargo, no se prevén condiciones de niebla que puedan afectar la circulación o la visibilidad en las carreteras.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables y cielos mayormente despejados. La combinación de un viento moderado y la ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de actividades al aire libre. Es un día ideal para pasear por la ciudad o realizar actividades en la naturaleza, aprovechando el tiempo templado y la buena visibilidad. A medida que se acerque la tarde, los cielos se mantendrán despejados, ofreciendo un hermoso atardecer que se podrá disfrutar alrededor de las 18:05, momento en el que el sol se ocultará en el horizonte.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.