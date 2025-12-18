El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá notablemente reducida, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 90%, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla comience a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 15 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a descender, lo que permitirá que el ambiente se sienta más fresco y agradable. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia del viento, que soplará desde el este con velocidades que variarán entre 5 y 7 km/h.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado con algunas nubes altas, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 17 grados , lo que será un alivio tras las frías mañanas. La humedad relativa seguirá disminuyendo, situándose en torno al 70%, lo que contribuirá a un tiempo más seco y cómodo.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de que se registren. Esto significa que los residentes podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar abrigo, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

Al caer la noche, el cielo se cubrirá de nuevo con nubes altas, y las temperaturas volverán a bajar, situándose entre los 10 y 12 grados . La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El viento, aunque suave, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, el día en Los Palacios y Villafranca se caracterizará por un inicio frío y brumoso, seguido de un ambiente más cálido y despejado durante la tarde, ideal para disfrutar de las actividades invernales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.