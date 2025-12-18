El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante gran parte de la jornada. Sin embargo, hacia la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que podrían dar un aspecto más cubierto al cielo.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 15 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 8 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 15 grados en la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 10 grados. Es recomendable que los habitantes de Osuna se vistan en capas para adaptarse a estos cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 65% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, pero se espera que el ambiente se sienta más cómodo a medida que la humedad disminuya.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 5 y los 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que permite planificar actividades sin preocuparse por el tiempo adverso.

En resumen, el día en Osuna se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y un viento suave, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que sea un día propicio para salir y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.