El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Morón de la Frontera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 15 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 15 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, rondando los 6 grados, lo que podría hacer que se sienta un ambiente algo frío, especialmente en las primeras horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% a primera hora y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 68% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la sensación térmica mejorará, haciendo que el día sea más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 14 km/h, lo que podría aportar un ligero frescor al ambiente. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más cálida durante las horas centrales.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y del entorno natural de la zona.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a caminar, disfrutar de la naturaleza o simplemente relajarse al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.