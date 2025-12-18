El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El 18 de diciembre de 2025, Montilla se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las horas de la tarde y la noche. Desde la madrugada hasta el mediodía, se espera un predominio de nubes altas, que darán paso a un cielo poco nuboso en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, las nubes altas se intensificarán, cubriendo el cielo y generando una sensación de frescura.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 6 a 8 grados. A medida que el día progrese, se espera un ligero aumento, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 7 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 82% en la madrugada y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá por encima del 60% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán vientos moderados provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 14 km/h. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas de mayor nubosidad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que, a pesar de la presencia de nubes, Montilla disfrutará de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse debido a las bajas temperaturas y la humedad.

En resumen, el tiempo en Montilla para el 18 de diciembre de 2025 se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y vientos moderados. La combinación de estos factores creará un ambiente invernal, donde la población deberá estar preparada para el frío, especialmente en las horas de la mañana y al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.