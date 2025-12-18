El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Montilla según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 18 de diciembre de 2025, Montilla se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las horas de la tarde y la noche. Desde la madrugada hasta el mediodía, se espera un predominio de nubes altas, que darán paso a un cielo poco nuboso en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, las nubes altas se intensificarán, cubriendo el cielo y generando una sensación de frescura.
Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 6 a 8 grados. A medida que el día progrese, se espera un ligero aumento, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 7 grados.
La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 82% en la madrugada y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá por encima del 60% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.
En cuanto al viento, se registrarán vientos moderados provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 14 km/h. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas de mayor nubosidad.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que, a pesar de la presencia de nubes, Montilla disfrutará de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse debido a las bajas temperaturas y la humedad.
En resumen, el tiempo en Montilla para el 18 de diciembre de 2025 se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y vientos moderados. La combinación de estos factores creará un ambiente invernal, donde la población deberá estar preparada para el frío, especialmente en las horas de la mañana y al caer la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.
