El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, se espera en Moguer un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 86% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, se prevé que el cielo comience a presentar algunas nubes altas, especialmente a partir de las 5 de la mañana. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Moguer podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas irán en ligero descenso durante la mañana, alcanzando un mínimo de 7 grados a las 5 de la mañana. A partir de las 11 de la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, que llegará a los 13 grados a mediodía y alcanzará un máximo de 17 grados por la tarde. Este ascenso térmico, combinado con la ausencia de nubes significativas, proporcionará un ambiente templado y agradable.

El viento soplará de dirección este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 18 km/h. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, especialmente durante las horas más frías de la mañana.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con predominancia de nubes altas. Sin embargo, no se espera que esto afecte significativamente la temperatura, que se mantendrá en torno a los 15 grados . La humedad relativa comenzará a descender, alcanzando un 73% hacia las 4 de la tarde, lo que permitirá una sensación más cómoda.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 9 de la noche. El cielo se mantendrá cubierto, pero sin riesgo de lluvias. La puesta de sol se producirá a las 18:12, marcando el final de un día tranquilo y seco en Moguer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.