El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El 18 de diciembre de 2025, Martos se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte del día, aunque se espera un aumento en la nubosidad hacia la tarde y la noche. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará un máximo de 13 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo a un 61% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescor se verá acentuada por la humedad en el aire. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de la lluvia.

El viento será un factor notable en la predicción meteorológica. Durante la mañana, se registrará una brisa suave proveniente del este, con velocidades que alcanzarán hasta 6 km/h. A medida que el día avance, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 16 km/h en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y al final de la tarde.

A partir de la tarde, la nubosidad aumentará, con la presencia de nubes altas que cubrirán el cielo. Aunque no se esperan lluvias, esta transición hacia un cielo más nublado podría influir en la percepción de la temperatura, haciéndola sentir un poco más fría al caer la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la noche.

El orto se producirá a las 08:25, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 17:59, marcando el final de un día que, aunque fresco, será mayormente soleado. En resumen, Martos disfrutará de un día de invierno caracterizado por cielos despejados y temperaturas agradables, con un ligero aumento de la nubosidad hacia la tarde, pero sin riesgo de precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.