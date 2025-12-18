El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El 18 de diciembre de 2025, Marchena se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas más frías. La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 7 grados, con cielos poco nubosos en algunos momentos, aunque las nubes altas seguirán dominando el panorama. La bruma podría ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. La probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que no se esperan lluvias durante el día.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 10 km/h, lo que aportará un ligero frescor al ambiente. A medida que el día avance, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 15 grados hacia el mediodía. La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en torno al 70% en las horas centrales del día, lo que permitirá que la sensación térmica sea más agradable.

Durante la tarde, se prevé que la temperatura alcance un máximo de 16 grados, manteniendo cielos mayormente nublados. El viento continuará soplando desde el sur y sureste, con ráfagas que podrían llegar a los 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 19:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando el 82%, lo que podría generar una sensación de frescor al caer la noche. Las nubes altas seguirán presentes, y aunque no se esperan precipitaciones, la bruma podría regresar, afectando la visibilidad.

En resumen, el día en Marchena se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 16 grados, sin riesgo de lluvias. Los habitantes de la localidad podrán disfrutar de un día tranquilo, aunque es recomendable abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas y la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.