El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 97% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, rondando los 7 grados entre las 3 y las 5 de la mañana. La humedad comenzará a descender ligeramente, aunque seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en algunos puntos de la localidad. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

Durante la tarde, el cielo se tornará poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 16 grados entre las 3 y las 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad, que se situará en torno al 66% a las 3 de la tarde. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que el viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta los 18 km/h desde el noreste.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados a las 11 de la noche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 18:09. La humedad aumentará ligeramente hacia la noche, pero no se esperan cambios significativos en las condiciones climáticas.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables durante la tarde y un cielo que se mantendrá despejado. Las condiciones son propicias para disfrutar de actividades al aire libre, así que no olvide abrigarse en las horas más frías del día y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las noches más frías del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.