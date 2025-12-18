El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, lo que ha permitido disfrutar de temperaturas frescas, rondando los 9 grados centígrados. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 8 grados a las 2 de la madrugada, antes de estabilizarse en torno a los 7 grados entre las 3 y las 5 de la mañana.

A partir de las primeras horas del día, la niebla comenzará a hacer acto de presencia, especialmente entre las 3 y las 11 de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. Se recomienda precaución a los conductores y peatones durante este periodo, ya que la niebla puede ser densa y persistente.

A medida que el día avanza, el cielo se irá despejando, y para el mediodía se prevé un aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados a las 12 del mediodía. La tarde se presentará más cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más agradable. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 90% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta un 81% al final de la jornada. Esto puede generar una sensación de frío mayor, especialmente en las horas más tempranas. En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 12 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco pero sin rachas fuertes que puedan causar molestias.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá que los habitantes de Mairena del Alcor disfruten de un día mayormente seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en Mairena del Alcor se caracterizará por un inicio de jornada con niebla, seguido de un día más despejado y temperaturas agradables en la tarde, aunque con un descenso notable hacia la noche.

