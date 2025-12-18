El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El 18 de diciembre de 2025, Lucena se despertará con un ambiente fresco y mayormente despejado. Durante las primeras horas del día, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 80%. Este nivel de humedad, combinado con la presencia de nubes altas, dará lugar a un cielo que, aunque despejado en su mayoría, mostrará algunas variaciones a lo largo de la jornada.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía. La sensación térmica será agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento soplará desde el sureste a una velocidad de entre 7 y 9 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío se acentúe en momentos puntuales.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 14 grados . El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de nubes altas que no traerán consigo precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los lucentinos disfruten de un día seco y soleado. La humedad relativa comenzará a descender ligeramente, situándose en torno al 60% hacia la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia las primeras horas de la noche. El viento seguirá soplando desde el sureste, aunque su intensidad disminuirá, con ráfagas que no superarán los 6 km/h. Esto contribuirá a que la noche sea tranquila y fresca, ideal para disfrutar de un paseo o una cena al aire libre.

En resumen, el 18 de diciembre en Lucena se presenta como un día mayormente despejado, con temperaturas agradables durante el día y frescas por la noche. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de cambios drásticos en el tiempo hacen de este un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el ambiente festivo que caracteriza a esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.