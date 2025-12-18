El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Lora del Río se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de la madrugada, las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 9 grados , lo que puede generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con nubes altas que dominarán el paisaje. Las temperaturas comenzarán a aumentar lentamente, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento ligero que soplará desde el noreste, con velocidades que rondarán entre 1 y 10 km/h.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los residentes de Lora del Río disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas continuarán su ascenso, alcanzando un máximo de 17 grados hacia las 16:00 horas. La humedad comenzará a disminuir ligeramente, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 67% al final de la tarde.

Durante la tarde y la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las nubes altas no generen ningún tipo de precipitación. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la noche. El viento se mantendrá ligero, con ráfagas que no superarán los 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.

El orto se producirá a las 08:31 y el ocaso a las 18:05, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. Los habitantes de Lora del Río deben prepararse para un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo las nubes. En resumen, se prevé un día sin lluvias, con temperaturas frescas y una atmósfera tranquila, perfecta para disfrutar de la temporada invernal.

