El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, se espera en Linares un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. A medida que avance la mañana, se prevé que las temperaturas se mantengan frescas, comenzando en torno a los 8 grados y descendiendo a 6 grados en las horas más frías.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 75% por la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable a medida que las temperaturas se eleven ligeramente.

El viento será un factor notable en la predicción meteorológica de hoy. Se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 18 km/h en momentos puntuales. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea más baja, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer.

A lo largo del día, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 8 grados hacia el final del día. La combinación de temperaturas frescas y viento puede hacer que se sienta un ambiente más frío, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares vestirse adecuadamente si planean salir.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los residentes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo. La visibilidad será buena, lo que facilitará el desplazamiento y las actividades cotidianas.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta como un día fresco y mayormente despejado, con algunas nubes altas y un viento moderado que aportará un toque de frescura al ambiente. Es un día ideal para disfrutar de paseos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las temperaturas más bajas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.