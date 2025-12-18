El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 75% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, aunque se espera que el tiempo se sienta más cómodo conforme la temperatura aumente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría aportar un ligero frescor al ambiente. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas relacionadas con el viento.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los habitantes de Lepe disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La visibilidad será buena, aunque se prevé la presencia de bruma en las primeras horas, lo que podría afectar ligeramente la visibilidad, pero se disipará a medida que avance el día.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y vientos suaves. Es un día ideal para disfrutar de paseos al aire libre, actividades deportivas o simplemente relajarse en el entorno natural. La ausencia de precipitaciones y la mejora en la visibilidad a lo largo del día hacen de este un día propicio para disfrutar de la belleza de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.