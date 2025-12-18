El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, se espera en Lebrija un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán entre los 8 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se prevé que el cielo comience a mostrar algunas nubes altas, especialmente a partir de las 4 de la mañana. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Las temperaturas irán descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 6 grados hacia las 6 de la mañana.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 17 grados entre las 2 y las 3 de la tarde. El cielo seguirá cubierto de nubes altas, pero sin riesgo de lluvias. La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en torno al 65% hacia las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente más cómodo.

El viento será otro factor a considerar. Desde la madrugada, se registrarán vientos del sureste con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará a noreste, manteniendo velocidades similares, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante en las horas más cálidas.

Hacia la tarde, se espera que la temperatura comience a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 8 de la tarde. La humedad aumentará ligeramente, volviendo a situarse en torno al 84%. El cielo se mantendrá mayormente nublado, pero sin indicios de lluvias.

Al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, alcanzando los 9 grados a las 10 de la noche. La visibilidad será buena, aunque la bruma podría hacer su aparición en las primeras horas de la mañana y al anochecer, lo que podría afectar la visibilidad en algunos momentos.

En resumen, el día en Lebrija se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 17 grados , sin precipitaciones a la vista. Ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa y la humedad que podrían hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.