El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El 18 de diciembre de 2025, Jaén se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 13 grados en las horas centrales. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo a un 61% por la tarde, lo que proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas.

A lo largo del día, el cielo experimentará un cambio notable. Aunque la mañana comenzará con un panorama despejado, a partir de la tarde se incrementará la nubosidad, con la aparición de nubes altas que cubrirán el cielo. Este fenómeno se intensificará hacia la noche, cuando el cielo estará completamente cubierto por nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más sombrío y fresco.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que el día avance, se intensificará ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 19 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas más expuestas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los habitantes de Jaén disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo adverso. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas descienden.

El orto se producirá a las 08:25, brindando a los jiennenses una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se registrará a las 17:58, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con un cielo cubierto. En resumen, el 18 de diciembre será un día fresco y mayormente despejado en Jaén, con un cambio hacia un cielo más nublado por la tarde, ideal para disfrutar de la belleza de la ciudad en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.