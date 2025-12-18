El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Isla Cristina se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avanza la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas de la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 68% en las horas centrales del día.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura más marcada. Las condiciones de visibilidad se verán afectadas por la presencia de bruma y niebla en las primeras horas, especialmente en las zonas costeras, lo que podría dificultar la visibilidad para los conductores. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en la tarde. Este aumento en la intensidad del viento podría generar un ambiente más fresco, especialmente en la costa, donde la brisa marina se sentirá con mayor fuerza.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto más bajo, con valores que podrían bajar hasta los 14 grados . La sensación térmica podría ser más fría debido al viento, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Isla Cristina vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Los amantes de la naturaleza podrán disfrutar de un atardecer espectacular, ya que el ocaso está previsto para las 18:14, ofreciendo una vista pintoresca en el horizonte.

En resumen, el día en Isla Cristina se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente despejado, con un aumento en la nubosidad hacia la tarde y un viento notable que podría hacer que las temperaturas se sientan más frías de lo que realmente son.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.