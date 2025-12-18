El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 7 grados en las horas más frescas de la mañana. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 82% y fluctuando entre el 80% y el 89% a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A partir de la tarde, el cielo se cubrirá progresivamente con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente más nublado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 17 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y la presencia de nubes.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 16 km/h en las horas centrales del día. La dirección del viento variará, predominando del norte y noreste, lo que podría contribuir a un ligero enfriamiento en la sensación térmica. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los habitantes de Huelva disfruten de un día sin interrupciones por el mal tiempo, aunque la bruma y la niebla podrían hacer acto de presencia en las primeras horas, especialmente en las zonas más cercanas al mar.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 11 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:12, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque fresca.

En resumen, Huelva experimentará un día mayormente despejado en la mañana, con un aumento de nubes hacia la tarde y temperaturas que oscilarán entre los 7 y 17 grados . La ausencia de precipitaciones y el viento moderado permitirán disfrutar de un día agradable, a pesar de la humedad y el descenso de temperaturas por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.