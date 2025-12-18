El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día fresco, con temperaturas que rondarán los 9 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 7 grados entre las 3 y las 5 de la mañana.

A partir de las 6 de la mañana, se prevé la llegada de niebla, que persistirá hasta las 11 de la mañana. Durante este periodo, la visibilidad podría verse reducida, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 6 grados, lo que contribuirá a la formación de esta niebla.

A partir del mediodía, el cielo comenzará a despejarse gradualmente, y se espera que las nubes altas hagan su aparición. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 15 grados a la 1 de la tarde y llegando a un máximo de 16 grados entre las 3 y las 5 de la tarde. La humedad relativa, que ha sido alta durante la mañana, comenzará a disminuir, lo que permitirá una sensación térmica más agradable.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h, siendo más intenso durante las horas de la tarde. Esto ayudará a dispersar la niebla matutina y a mantener el ambiente fresco y seco a lo largo del día. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 8 de la noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Dos Hermanas podrán disfrutar de un tiempo seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la temperatura descenderá considerablemente al caer la noche, alcanzando los 11 grados hacia las 10 de la noche.

En resumen, el día de hoy en Dos Hermanas se caracterizará por un inicio fresco y despejado, seguido de niebla matutina y un posterior ascenso de temperaturas, con un ambiente agradable y seco durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.