El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de nubes altas y poco nuboso en algunos momentos, especialmente durante las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 17 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 5 grados, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para el frío matutino y la caída de temperaturas por la noche.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 93% en la mañana y descendiendo ligeramente a un 66% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja abrigarse bien si se planea estar al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sureste y este, con velocidades que oscilarán entre 1 y 6 km/h. Aunque no se esperan rachas fuertes, el viento puede ser un factor a considerar, especialmente en las horas más frescas del día.

Respecto a la precipitación, no se anticipan lluvias en la jornada, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los habitantes de Écija podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque con la precaución de las bajas temperaturas.

En resumen, el tiempo en Écija para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día frío, pero sin riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de las actividades diarias con las debidas precauciones ante el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.