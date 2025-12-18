El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Coria del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de las 00:00 horas, la temperatura se situará en torno a los 9 grados , con una ligera brisa proveniente del oeste a 2 km/h. La humedad relativa será alta, alcanzando el 87%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 8 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 03:00. Durante este periodo, la visibilidad podría verse afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las horas más tempranas, aunque no se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que sugiere que los habitantes de Coria del Río podrán disfrutar de un día seco.

A partir de las 04:00, la temperatura comenzará a estabilizarse en torno a los 7 grados, con un aumento gradual a lo largo de la mañana. Para las 08:00, se espera que la temperatura alcance los 7 grados nuevamente, y la bruma dará paso a un cielo más despejado. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 99%, lo que podría generar una sensación de frío.

Durante la tarde, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 10 grados a las 11:00 y subiendo hasta los 17 grados hacia las 16:00. El viento, que soplará principalmente del noreste, alcanzará velocidades de hasta 11 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. La humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 67% a las 16:00.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en 15 grados a las 17:00 y bajando a 12 grados hacia las 20:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que los habitantes de Coria del Río disfruten de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 18:09.

En resumen, el día de hoy en Coria del Río se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 17 grados , sin probabilidades de lluvia y con un viento ligero que aportará frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.