El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El 18 de diciembre de 2025, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se registrarán mínimas de 5 grados, aumentando gradualmente hasta llegar a los 16 grados hacia las 16:00 horas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 68% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas, especialmente con la combinación de nubes y temperaturas moderadas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día seco, sin probabilidades de lluvia. Los registros indican que no se esperan precipitaciones en ninguna de las horas del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h. A medida que el día avance, el viento se intensificará ligeramente, alcanzando hasta 11 km/h en las horas de la tarde, lo que podría aportar un ligero alivio a las temperaturas más cálidas.

El orto se producirá a las 08:29, mientras que el ocaso se espera para las 18:02, lo que proporcionará aproximadamente 9 horas y 33 minutos de luz solar. Esto permitirá disfrutar de un día relativamente largo, aunque la presencia de nubes altas podría atenuar la intensidad de la luz solar.

En resumen, Córdoba experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas moderadas y sin precipitaciones. La alta humedad y el viento suave contribuirán a un ambiente característico de esta época del año, ideal para disfrutar de actividades en interiores o al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.