El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, el cielo permanecerá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 9 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 95%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo comience a presentar algunas nubes, especialmente a partir de las 3 de la madrugada, cuando se prevé un ligero aumento en la nubosidad, pasando a un estado poco nuboso. Sin embargo, la niebla será la protagonista en las horas siguientes, especialmente entre las 4 y las 11 de la mañana, cuando se prevé una visibilidad reducida debido a la presencia de niebla densa. Esto podría afectar la circulación vehicular, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

Las temperaturas durante la mañana se mantendrán estables, rondando los 6 a 7 grados , con una humedad que alcanzará el 100% en algunos momentos, lo que acentuará la sensación de frío. A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía.

Por la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el panorama. Las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 16 grados hacia las 3 de la tarde. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 70%, lo que permitirá una sensación más templada en comparación con las horas de la mañana.

El viento será otro factor a considerar, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 9 km/h, predominando del norte y noreste. Esto contribuirá a un ambiente fresco, especialmente en las horas más frías del día. No se prevén precipitaciones, lo que significa que la jornada se desarrollará sin lluvias, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 9 de la noche. El cielo se mantendrá nublado, pero sin riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila en Castilleja de la Cuesta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.