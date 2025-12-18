El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 9 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 90%.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo comience a mostrar algunas nubes, especialmente a partir de las 3 de la mañana, cuando se prevé un ligero aumento en la nubosidad, pasando a un estado poco nuboso. Sin embargo, la niebla se hará presente a partir de las 4 de la mañana y se mantendrá hasta las 10 de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. Es recomendable que los conductores tomen precauciones al desplazarse durante estas horas.

Durante la tarde, el cielo se tornará cubierto, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 16 grados hacia las 3 de la tarde. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles confortables, alrededor del 75%. El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h, lo que aportará una sensación de frescura al ambiente.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán a 12 grados hacia las 11 de la noche. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que indica que no se esperan lluvias durante el día. Sin embargo, la bruma podría aparecer hacia la noche, especialmente en las horas más frías, lo que podría afectar la visibilidad nuevamente.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un aumento en la nubosidad y la presencia de niebla en las primeras horas. Las temperaturas serán frescas, con un ambiente húmedo y sin riesgo de precipitaciones. Se recomienda a los habitantes disfrutar de las horas de sol de la mañana y estar atentos a las condiciones de visibilidad durante la niebla matutina y la bruma nocturna.

