El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El 18 de diciembre de 2025, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente tranquilo, con condiciones que favorecerán la visibilidad en la mayor parte del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera la aparición de niebla, especialmente en las horas más frescas de la mañana, lo que podría dificultar la visibilidad en algunos tramos.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 15 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 9 grados, descendiendo a 6 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 15 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 73% por la tarde.

La humedad en el ambiente será notable, lo que contribuirá a la sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. Los habitantes de Carmona deben estar preparados para un tiempo húmedo y fresco, lo que podría hacer que se sientan más fríos de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas centrales del día, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría aportar un ligero frescor al ambiente. Sin embargo, en general, el viento no será un factor perturbador, sino más bien un alivio ante la humedad.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes, aunque se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante la niebla matutina.

En resumen, el día en Carmona se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con niebla en las primeras horas y un cielo que se despejará gradualmente. Las temperaturas serán agradables por la tarde, lo que permitirá disfrutar de un día sin lluvias, ideal para paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de niebla en la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.