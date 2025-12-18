El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 2 de la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 9 grados . Sin embargo, a medida que avanza la mañana, la situación cambiará drásticamente.

Desde las 3 de la madrugada hasta las 11 de la mañana, se prevé la aparición de niebla, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar el tráfico. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 6 y 7 grados , lo que, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas del día, generará un ambiente fresco y húmedo.

A partir del mediodía, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 17 grados hacia las 4 de la tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 68% a las 3 de la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 14 km/h en las horas más activas del día, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente durante la mañana.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Camas podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que se tomen precauciones durante las primeras horas debido a la niebla, que podría dificultar la visibilidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 11 de la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:08, marcando el final de un día que, aunque comenzó con niebla, ofrecerá momentos agradables y templados en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.