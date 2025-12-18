El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Cabra, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados , proporcionando un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, rondando el 65% en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Sin embargo, la combinación de sol y temperaturas agradables hará que la jornada sea bastante placentera.

Durante la tarde, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 15 grados . El cielo seguirá mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La brisa del este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h, aportará una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no hay previsiones de chubascos o tormentas, lo que permitirá disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas. Las condiciones son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el anochecer. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 18:01.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.