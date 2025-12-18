El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 99% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá despejado, alcanzando temperaturas de hasta 11 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la bruma y la niebla podrían hacer su aparición en las horas más frías, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en algunas áreas. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, lo que proporcionará una brisa suave y agradable. Sin embargo, en las horas de la tarde, se prevé que el viento disminuya, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 17 grados , ofreciendo un ambiente templado y cómodo.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se espera un aumento en la nubosidad con la llegada de nubes altas. Esto no afectará significativamente las temperaturas, que comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 10 grados al caer el sol. La humedad relativa comenzará a aumentar, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche.

El ocaso se producirá a las 18:09, marcando el final de un día que, aunque fresco, será mayormente soleado y agradable. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, así que no dudes en aprovechar el día. Recuerda abrigarte un poco si planeas estar fuera durante la noche, ya que las temperaturas descenderán y la brisa puede hacer que se sienta más frío.

