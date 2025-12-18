El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bormujos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 16 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.
La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% a las 7:00 AM, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá gradualmente, situándose en torno al 68% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con un ambiente húmedo, se tornará más agradable conforme se acerque la tarde.
En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de Bormujos pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones son ideales para paseos y actividades familiares, especialmente en las horas más cálidas del día.
El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h, predominando del noreste. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. A lo largo del día, se espera que la dirección del viento cambie ligeramente, pero en general, se mantendrá en la misma dirección.
La salida del sol está programada para las 08:33 AM, y el ocaso se producirá a las 06:09 PM, lo que proporciona un buen número de horas de luz natural para disfrutar del día. En resumen, Bormujos experimentará un día mayormente soleado y fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.
