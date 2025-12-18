El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El 18 de diciembre de 2025, Bailén se despertará con un panorama meteorológico caracterizado por un cielo mayormente despejado durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 14 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% a primera hora y descendiendo gradualmente a un 57% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas, por lo que se recomienda a los habitantes de Bailén vestirse adecuadamente para el tiempo. A medida que el día avance, la humedad aumentará ligeramente hacia la noche, alcanzando un 84% al final del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. A lo largo del día, el viento disminuirá en intensidad, pero se mantendrá presente, aportando un aire fresco a la atmósfera.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Bailén pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto de nubes altas, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer, con tonalidades que van desde el naranja hasta el púrpura. La puesta de sol se producirá a las 17:57, marcando el final de un día que, aunque fresco, será mayormente soleado y sin lluvias.

En resumen, el 18 de diciembre en Bailén se presenta como un día fresco y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento suave que aportará frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.