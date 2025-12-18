El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El 18 de diciembre de 2025, Baeza se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 11 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A las 14:00 horas, se prevé que la temperatura alcance los 11 grados, lo que permitirá disfrutar de un día templado, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 99% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frío. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 70% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 19 km/h. Estas condiciones de viento, aunque no excesivamente fuertes, podrían hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer. A lo largo del día, se espera que el viento disminuya gradualmente, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo hacia la tarde.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que los habitantes de Baeza podrán disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a realizar actividades al aire libre o disfrutar de las festividades de la temporada.

El orto se producirá a las 08:24, marcando el inicio de un día que promete ser agradable y soleado, mientras que el ocaso se espera a las 17:56, ofreciendo una tarde que se irá oscureciendo lentamente. En resumen, el 18 de diciembre será un día ideal para disfrutar de la belleza de Baeza, con un tiempo propicio para paseos y actividades al aire libre, sin preocupaciones por la lluvia ni el frío extremo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.