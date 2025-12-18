El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El 18 de diciembre de 2025, Baena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , proporcionando un inicio fresco y agradable para los habitantes de la localidad. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo a un 58% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se prevén condiciones de incomodidad por la humedad. La combinación de temperaturas suaves y cielos despejados hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a los mercados locales.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura sin resultar incómodo. A lo largo del día, las rachas de viento podrían alcanzar hasta 18 km/h, especialmente en las horas de la tarde, pero en general, se espera que el viento sea un compañero agradable en esta jornada.

No se anticipan precipitaciones, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que los residentes de Baena pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y la presencia de cielos despejados también son un buen augurio para aquellos que deseen disfrutar de la puesta de sol, que se espera que ocurra a las 18:01, ofreciendo un espectáculo visual digno de contemplar.

En resumen, el tiempo en Baena para el 18 de diciembre de 2025 se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Es un momento perfecto para salir, socializar y disfrutar de la belleza del entorno natural que rodea a esta encantadora localidad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.