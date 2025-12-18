El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 10 y 9 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas.

A medida que avanza la mañana, la niebla comenzará a hacer acto de presencia, especialmente entre las 2 y las 8 de la mañana, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que la niebla no se acompañará de lluvias. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 9 grados , lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, el cielo se tornará cubierto, con nubes altas que irán aumentando a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados hacia las 3 de la tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, aunque se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 70%.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 9 km/h. En las horas más cálidas, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 16 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, aunque se mantendrán algunas nubes altas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero sin llegar a niveles incómodos.

En resumen, Ayamonte disfrutará de un día mayormente despejado con algunas nubes y niebla en las horas de la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, y aunque el viento será moderado, no se esperan precipitaciones. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de niebla en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.