El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Arahal se despertará con un cielo poco nuboso que se mantendrá a lo largo de la mayor parte de la jornada. Las primeras horas de la mañana presentarán temperaturas frescas, con valores que rondarán los 9 grados centígrados, y una humedad relativa alta, alcanzando el 91%. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, situándose en torno a los 8 grados a media mañana, con una humedad que se mantendrá en niveles similares.

El viento soplará desde el sureste con una velocidad de 7 km/h en las primeras horas, lo que aportará una sensación de frescura. A lo largo de la mañana, la velocidad del viento irá disminuyendo, alcanzando los 6 km/h a la 1 de la tarde. Este viento suave, combinado con la escasa nubosidad, permitirá que la temperatura alcance su punto máximo en torno a los 15 grados a la hora del almuerzo, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable.

Durante la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, aunque se espera un aumento en la presencia de nubes altas, especialmente a partir de las 3 de la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 16 grados, mientras que la humedad comenzará a descender, situándose en torno al 72% hacia las 2 de la tarde. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados a las 7 de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Arahal podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.

El ocaso se producirá a las 18:06, marcando el final de un día que, aunque fresco, será agradable para disfrutar de paseos y actividades al exterior. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que sea un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de la vida en la calle. En resumen, un día típico de invierno en Arahal, con condiciones meteorológicas favorables y sin sorpresas en el horizonte.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.