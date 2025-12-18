El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El 18 de diciembre de 2025, Andújar se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte del día, aunque se espera la presencia de nubes altas en las horas de la tarde y la noche. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 8 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente al salir.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sureste y del norte, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 8 km/h. Aunque no se esperan rachas fuertes, el viento podría ser más notable en las horas de la tarde, especialmente cuando las nubes altas comiencen a cubrir el cielo. A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que indica que no se anticipan lluvias, permitiendo que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

La tarde se caracterizará por un ligero descenso en la temperatura, que se situará en torno a los 12 grados hacia el final del día. La humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la sensación de frío sea menos intensa. Sin embargo, al caer la noche, la temperatura volverá a descender, alcanzando los 8 grados hacia la medianoche.

El ocaso se producirá a las 17:59, marcando el final de un día que, aunque fresco, ofrecerá momentos agradables para disfrutar del aire libre. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas durante el día permitirá que los habitantes de Andújar aprovechen al máximo las horas de luz. En resumen, se prevé un día tranquilo y fresco, ideal para actividades familiares o paseos, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente ante las bajas temperaturas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.