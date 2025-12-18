El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Almonte se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 16 grados , siendo más frescas durante las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 8:00 AM, se espera que la temperatura sea de 9 grados, mientras que al mediodía podría llegar a los 15 grados, proporcionando un ambiente relativamente agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 68% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la combinación de sol y temperaturas más cálidas permitirá que la sensación térmica mejore.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 19 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día, aunque también es recomendable abrigarse un poco si se planea estar al aire libre durante la mañana.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Almonte podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o desplazamientos. La visibilidad será óptima, sin la interferencia de niebla o bruma, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas.

A medida que se acerque la tarde, el sol se ocultará a las 18:10, marcando el final de un día que, aunque fresco, será mayormente soleado y agradable. La noche traerá consigo un descenso en las temperaturas, por lo que se recomienda llevar abrigo si se planea salir después del ocaso. En resumen, Almonte disfrutará de un día de invierno típico, con condiciones favorables para disfrutar del aire libre y actividades diarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.