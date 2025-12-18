El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El 18 de diciembre de 2025, Aljaraque se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día, con temperaturas que oscilarán entre los 10°C a las 9°C. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9°C, con una humedad relativa alta que alcanzará el 92% en la primera hora del día. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas.

A partir de las 2 de la madrugada, la visibilidad podría verse afectada por la bruma, que se espera que se presente en el periodo de 2 a 3 de la mañana. Sin embargo, esta condición no traerá consigo precipitaciones, ya que se prevé que la probabilidad de lluvia se mantenga en cero durante todo el día. La ausencia de precipitaciones, junto con el cielo despejado, permitirá disfrutar de un día sin interrupciones climáticas.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nublado, con un aumento en la nubosidad que alcanzará su punto máximo entre las 12 y las 18 horas. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 16°C a las 3 de la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche. La humedad relativa comenzará a disminuir gradualmente, bajando al 70% en la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cómodo.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá de nubes altas y se espera que la temperatura baje a 12°C hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando el 86% en las últimas horas del día. La visibilidad podría verse afectada por la niebla en las horas nocturnas, especialmente en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día en Aljaraque se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas agradables durante la tarde, con un viento suave que aportará frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.