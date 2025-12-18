El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, La Algaba se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la bruma y la niebla se hagan presentes, especialmente en las horas más tempranas, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 17 grados , comenzando con un fresco 9 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la formación de niebla. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 67% al final de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los habitantes de La Algaba vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 1 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 15 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio a las temperaturas más cálidas. Sin embargo, el viento será suave en general, lo que significa que no se anticipan condiciones ventosas que puedan afectar las actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá que los residentes disfruten de un día seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o desplazamientos. La visibilidad podría verse afectada por la niebla en las primeras horas, por lo que se aconseja precaución al conducir.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que los habitantes de La Algaba disfruten de un hermoso atardecer, que se producirá a las 18:08 horas. La temperatura descenderá nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. En resumen, el día se presenta como una jornada tranquila y fresca, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las condiciones de visibilidad en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.